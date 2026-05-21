Factbird aggiunge qualità e conformità oltre a rapporti alla sua piattaforma di intelligence per la produzione

Oggi, Factbird annuncia due importanti aggiunte alla sua piattaforma di intelligence per la produzione: Qualità e Conformità e Rapporti Factbird.
Entrambi affrontano un problema che aumenta con la crescita dei produttori. Sedi diverse significa più varianti nelle modalità di lavoro. Più regolamentazione significa maggiore pressione documentale sui team in prima linea. E più dati, quando sono frammentati in vari sistemi, spesso rallentano le decisioni piuttosto che velocizzarle. Risolvere questo problema ha sempre significato l'impiego di grandi progetti informatici e mesi di implementazione.
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