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European DataWarehouse lancia DealDox, un servizio di virtual data room realizzato appositamente per il mercato della cartolarizzazione

European DataWarehouse (EDW) ha annunciato oggi il lancio di DealDox ® , una data room virtuale realizzata specificamente per rispondere alle esigenze del mercato della cartolarizzazione e della finanza strutturata.

Sviluppata in risposta alle sfide riguardanti la gestione dei dati e della documentazione, DealDox offre un unico ambiente sicuro in cui tutte le parti coinvolte nell’operazione possono collaborare in modo efficiente, mantenendo al contempo standard elevati di sicurezza, di governance e allineamento normativo.

DealDox consente la gestione centralizzata di dati, della documentazione, offrendo un solido livello di sicurezza, controlli capillari sull’accesso ai dati e chiari percorsi di verifica su di essi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media

Angela De Castro
Marketing Manager
European DataWarehouse GmbH
Email: angela.decastro@eurodw.eu
Siti web: www.eurodw.eu | www.eurodw.co.uk



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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