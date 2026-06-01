European DataWarehouse lancia DealDox, un servizio di virtual data room realizzato appositamente per il mercato della cartolarizzazione

European DataWarehouse (EDW) ha annunciato oggi il lancio di DealDox ® , una data room virtuale realizzata specificamente per rispondere alle esigenze del mercato della cartolarizzazione e della finanza strutturata.

Sviluppata in risposta alle sfide riguardanti la gestione dei dati e della documentazione, DealDox offre un unico ambiente sicuro in cui tutte le parti coinvolte nell’operazione possono collaborare in modo efficiente, mantenendo al contempo standard elevati di sicurezza, di governance e allineamento normativo.

DealDox consente la gestione centralizzata di dati, della documentazione, offrendo un solido livello di sicurezza, controlli capillari sull’accesso ai dati e chiari percorsi di verifica su di essi.

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Angela De Castro

Marketing Manager

European DataWarehouse GmbH

Email: angela.decastro@eurodw.eu

Siti web: www.eurodw.eu | www.eurodw.co.uk





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