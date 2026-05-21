Ennov annuncia un investimento strategico per la crescita di Bregal Sagemount e Ardian

Ennov (l'"Azienda"), fornitore globale di soluzioni software end-to-end in ambito normativo, di qualità e clinico per le aziende di scienze della vita e sanitarie, ha annunciato oggi un investimento strategico per la crescita guidato da Bregal Sagemount ("Sagemount"), una società di private equity leader orientata alla crescita, con la partecipazione di Ardian, una società di investimento privata di livello globale. L'investimento andrà a sostegno della continua espansione dell'Azienda, con particolare attenzione all'innovazione IA, all'accelerazione globale go-to-market e all'espansione della sua offerta di prodotti.
Fondata a Parigi e con sede nella stessa città, Ennov fornisce una piattaforma di compliance unificata che funge da sistema centralizzato di registrazione per le organizzazioni globali di scienze della vita.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260518459936/it/
Ennov
Laure Bros
Chief Sales and Marketing Officer
lbros@ennov.com
Bregal Sagemount
Siqi Wu
Marketing & Communications Manager
Siqi.wu@bregal.com
Ardian
HEADLAND
ardian@headlandconsultancy.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire