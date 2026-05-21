Ennov annuncia un investimento strategico per la crescita di Bregal Sagemount e Ardian

Ennov (l'"Azienda"), fornitore globale di soluzioni software end-to-end in ambito normativo, di qualità e clinico per le aziende di scienze della vita e sanitarie, ha annunciato oggi un investimento strategico per la crescita guidato da Bregal Sagemount ("Sagemount"), una società di private equity leader orientata alla crescita, con la partecipazione di Ardian, una società di investimento privata di livello globale. L'investimento andrà a sostegno della continua espansione dell'Azienda, con particolare attenzione all'innovazione IA, all'accelerazione globale go-to-market e all'espansione della sua offerta di prodotti.