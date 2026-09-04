Energy Vault accelera la realizzazione del sistema di accumulo energetico (BESS) da 125 MW / 1 GWh a Stoney Creek, in Australia, con il raggiungimento di un importante traguardo relativo all’acquisizione di tutti i terreni necessari al progetto

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Società”), un'azienda globale operante nel settore delle infrastrutture energetiche, impegnata a garantire l'affidabilità della rete elettrica e a sostenere le infrastrutture di nuova generazione per l'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione dei terreni destinati al progetto del sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 125 MW / 1 GWh di Stoney Creek, nel South Wales settentrionale, in Australia.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260902849217/it/
Contatti di Energy Vault:
Investitori energyvaultIR@icrinc.com
Media media@energyvault.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire