Elliptic lancia il suo Decode Agent per rispondere alle domande sul rischio on-chain e mostra il suo lavoro

Elliptic , il leader globale nel rischio on-chain, oggi ha lanciato Decode, un agente AI creato sulla piattaforma di intelligence di Elliptic. L'agente Decode risponde in pochi secondi a domande in linguaggio naturale relative agli indirizzi dei criptoasset e alla loro esposizione, fornendo l'evidenza dietro a ogni risposta.
I team addetti a conformità e indagini hanno bisogno di risposte a domande che nessuno ha previsto. Estrarle dai dati è ora una competenza da specialista, quindi le domande attendono qualcuno in grado di porle oppure non vengono formulate. Nel frattempo, attori illeciti si spostano a velocità meccanica e gli agenti stanno iniziando a prendere il posto su entrambi i lati dei pagamenti.
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