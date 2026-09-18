Earnix porta l'Agentic AI alle decisioni che guidano le prestazioni delle compagnie assicurative

Earnix oggi ha annunciato l'introduzione di Agent Hub , un catalogo curato di agenti e app AI specifici per il settore assicurativo in Earnix AIOS , il Sistema di orchestrazione AI alla base delle soluzioni di determinazione dei prezzi e rating, della sottoscrizione e del coinvolgimento con i clienti di Earnix. Agent Hub porta l'AI agentica direttamente in queste soluzioni, consentendo flussi di lavoro più intelligenti e rafforzando le decisioni di grande importanza che definiscono la determinazione dei prezzi, la sottoscrizione, il coinvolgimento dei clienti, la crescita e la redditività.
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