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Earnix porta l'Agentic AI alle decisioni che guidano le prestazioni delle compagnie assicurative

Earnix oggi ha annunciato l'introduzione di Agent Hub , un catalogo curato di agenti e app AI specifici per il settore assicurativo in Earnix AIOS , il Sistema di orchestrazione AI alla base delle soluzioni di determinazione dei prezzi e rating, della sottoscrizione e del coinvolgimento con i clienti di Earnix. Agent Hub porta l'AI agentica direttamente in queste soluzioni, consentendo flussi di lavoro più intelligenti e rafforzando le decisioni di grande importanza che definiscono la determinazione dei prezzi, la sottoscrizione, il coinvolgimento dei clienti, la crescita e la redditività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kate Chaney
Senior Manager, Pubbliche relazioni e Social media
kathrync@earnix.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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