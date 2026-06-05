DNO™ Cloud di LotusFlare alimenta il lancio di Pi in Sudafrica

LotusFlare , un fornitore di spicco di piattaforme di commercio e monetizzazione digitale nativo sul cloud e basato sull'intelligenza artificiale per fornitori di servizi di comunicazione (CSP), oggi ha annunciato la sua collaborazione con MTN South Africa per promuovere il lancio del suo nuovo marchio digitale, Pi .

Al centro di Pi c'è DNO™ Cloud di LotusFlare, una piattaforma BSS nativa sul cloud, interamente digitale, che consente la fornitura di un'esperienza cliente fluida e incentrata sull'app su larga scala. Dall'adozione alla gestione dei piani, i clienti di Pi possono accedere a servizi mobili 5G, wireless fissi e travel eSIM in pochi minuti, senza contratti, verifiche del credito o chiamate a call centre, grazie a un'unica interfaccia facile da usare.

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Referente per LotusFlare

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Senior Manager: Comunicazioni esterne

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