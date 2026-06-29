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Dichiarazione di Seiden Law LLP: l'uomo d'affari cambogiano Leak Yim, erroneamente accusato in Thailandia, chiede giustizia presso un tribunale degli Stati Uniti

Seiden Law LLP ("Seiden Law"), consulente legale del Sig. Leak Yim, di nazionalità cambogiana, e della sua famiglia, ha reso noto di aver depositato presso il tribunale federale del distretto di Washington D.C. un'istanza per l'ottenimento di un'autorizzazione giudiziaria mirata ad accertare le informazioni false e fuorvianti che potrebbero aver portato all'erronea incriminazione in Thailandia del Sig. Yim, oltre che alla sua ingiustificata identificazione al Congresso come associato a centri fraudolenti in Asia.

L'articolo 1782 ("1782") del titolo 28 del Codice degli Stati Uniti fornisce efficaci strumenti di raccolta di prove che consentono a un richiedente di ottenere elementi di prova negli Stati Uniti per facilitare i procedimenti internazionali. Lo studio legale Seiden Law, che vanta una significativa esperienza nei casi correlati all'articolo 1782, ha depositato questa istanza per ottenere la produzione di documenti e testimonianze sotto giuramento da parte di persone che si trovano negli Stati Uniti e che possono chiarire le circostanze relative alle recenti azioni intraprese contro il Sig. Yim.

" Il Sig. Yim e la sua giovane famiglia sono le apparenti vittime di una condanna per associazione e persecuzione politica ", ha dichiarato Robert Seiden, Managing Partner dello studio legale Seiden Law e avvocato principale che rappresenta il Sig. Yim nella sua richiesta di giustizia.

Come dimostra la richiesta basata sull'articolo 1782, questa campagna globale che ha screditato il Sig. Yim e la sua famiglia è stata organizzata da organi di stampa e media in accordo con il governo thailandese a partire dal mese di settembre del 2025.

"Il Sig. Yim non è mai stato condannato per alcun reato in nessun paese ed è disgustato dai centri illegali di criminalità informatica in Asia, oltre a non essere soggetto ad alcuna sanzione", ha aggiunto Seiden. "Il Sig. Yim è il figlio di uno dei fondatori della democrazia moderna in Cambogia, ha vissuto in America per oltre un decennio, ha servito con onore nell'esercito cambogiano, gestisce l'attività immobiliare di famiglia e finanzia attività di assistenza medica e alimentari ai bisognosi". Il Sig. Yim dispone di prove documentate del sostegno fornito a ospedali e strutture sanitarie, della creazione di migliaia di posti di lavoro legittimi in tutto il sud-est asiatico e delle cospicue donazioni a cause benefiche, tra cui la Croce Rossa cambogiana, a favore di interventi di soccorso in caso di calamità e di istituzioni sanitarie pediatriche. Eppure i media non ne hanno mai parlato; al contrario, peggiorano invece il dolore del Sig. Yim, della moglie thailandese e del loro giovane figlio, presentandolo come un criminale, senza alcuna prova, processo, condanna o sentenza. Il Sig. Yim respinge categoricamente queste accuse mediatiche perché false e infondate. Il Sig. Yim ha fornito prove della sua innocenza al tribunale thailandese.

Se accolta dal tribunale, l'istanza del Sig. Yim ai sensi dell'articolo 1782 (causa civile numero 1:26-mc-00095-ACR) consentirà di acquisire documenti e testimonianze sotto giuramento che potrebbero far luce sul motivo per cui il Sig. Yim è stato erroneamente incluso, e successivamente rimosso, dalla bozza iniziale del disegno di legge HR 5490 della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, e rivelare chi si cela dietro questa manovra e per quali motivazioni. Le prove raccolte dimostreranno come il Sig. Yim sia una vittima in Thailandia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per richieste di informazioni:
admin@seidenlaw.com
+1 (212) 523-0686

Contatto per domande dei media:
Lanny Davis, Pubbliche relazioni:
ldavis@lannyjdavis.com
+1 (202) 744-2792



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