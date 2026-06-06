DFNS: un rebranding per affermarsi come piattaforma di core banking per gli asset digitali

DFNS oggi ha annunciato un rebranding che ne dimostra l'evoluzione da infrastruttura per wallet a prima piattaforma per il core banking dedicata agli asset digitali. L'azienda lancia un nuovo logo, un nuovo sito web e un nuovo posizionamento sul mercato in un momento in cui fintech e istituzioni spostano prodotti e operazioni on-chain.

Banche, fintech, gestori di asset, società di trading, fornitori di servizi di pagamento, infrastrutture di mercato e camere di compensazione non chiedono più come "aggiungere le criptovalute". Chiedono invece come gestire prodotti finanziari, controlli, flussi di lavoro e servizi per i clienti a livello di blockchain, con l'affidabilità che ci si aspetta da un'infrastruttura di base, mentre altri si spingono persino oltre ed esplorano la possibilità che la blockchain possa servire direttamente da registro, in cui un account è un oggetto on-chain e non una riga in un database.

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Christopher Grilhault des Fontaines (Co-CEO)

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