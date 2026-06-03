Danube Properties amplia la sua presenza nel Regno Unito con un nuovo ufficio a Londra, con lo sguardo rivolto a una più ampia crescita europea

Atif Farid, Head Business Development (UK); Rizwan Sajan, Founder and Chairman of Danube Group; and Adel Sajan, Managing Director of Danube Group, at the launch of Danube Properties' new sales office in Central London. (Photo: AETOSWire)

L'apertura segue l'inaugurazione due anni fa del primo ufficio nel Regno Unito di Danube Properties ad Harrow, che ha creato una solida connessione con investitori e acquirenti di case alla ricerca di opportunità immobiliari a Dubai. Sulla scia di tale slancio, il nuovo ufficio di Knightsbridge ambisce a offrire una migliore accessibilità e servizi personalizzati ai clienti nel centro di Londra e nelle aree circostanti.

* Source : AETOSWire

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Avinash Lohana

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