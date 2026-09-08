Dalle montagne della Cina a quelle del mondo: KAILAS approfondisce la sua strategia di espansione globale

Alla fine di agosto 2026, KAILAS FUGA, il marchio dedicato al trail-running di KAILAS , un marchio cinese di prodotti outdoor professionali, ha aperto ufficialmente il suo primo store europeo a Chamonix, Francia. Come primo store internazionale di KAILAS a gestione diretta, la nuova sede non solo offre al brand una presenza più diretta nel mercato europeo, ma segna anche una nuova fase nella sua espansione globale, passando da anni di investimenti in prodotti, eventi, atleti e canali internazionali ad attività più localizzate e sviluppo più approfondito del brand.
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Il primo store europeo di KAILAS a Chamonix
Fondata nel 2003, KAILAS è uno dei tre marchi principali al mondo specializzati in ogni tipologia di arrampicate.
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KAILAS PR Team
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