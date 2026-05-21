Cyclic Materials nomina Klaus Kleinfeld, ex CEO di Siemens e Alcoa, al suo Consiglio di amministrazione

Cyclic Materials , la società di riciclo delle terre rare che abilita la supply chain circolare domestica di materiali critici in tutto il mondo, ha annunciato oggi la nomina di Klaus Kleinfeld nel suo Consiglio di amministrazione.
Kleinfeld vanta decenni di esperienza alla guida di attività industriali e di produzione avanzata globali, e ha rivestito inoltre il ruolo di CEO di due società Fortune 500, Siemens AG e Alcoa. La sua esperienza nello sviluppo di operazioni internazionali complesse, la capacità di orientarsi all'interno di mercati globali e il periodo alla guida di vaste trasformazioni industriali andranno a sostegno dell'espansione industriale di Cyclic Materials in risposta a una domanda globale in accelerazione.
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Phil Sgro
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