Cyclic Materials nomina Klaus Kleinfeld, ex CEO di Siemens e Alcoa, al suo Consiglio di amministrazione

Kleinfeld vanta decenni di esperienza alla guida di attività industriali e di produzione avanzata globali, e ha rivestito inoltre il ruolo di CEO di due società Fortune 500, Siemens AG e Alcoa. La sua esperienza nello sviluppo di operazioni internazionali complesse, la capacità di orientarsi all'interno di mercati globali e il periodo alla guida di vaste trasformazioni industriali andranno a sostegno dell'espansione industriale di Cyclic Materials in risposta a una domanda globale in accelerazione.