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Cyclic Materials apre il primo impianto su scala commerciale in America per il recupero automatico di magneti alle terre rare

Cyclic Materials ha annunciato oggi l'apertura del suo primo impianto di riciclaggio di magneti alle terre rare su scala commerciale a Mesa, Arizona, segnando un'importante tappa nella creazione di una fornitura domestica di terre rare e minerali critici. Con una capacità annuale di elaborazione massima di 25.000 tonnellate metriche di prodotti a fine ciclo di vita contenenti magneti, l'impianto produce il materiale per magneti alle terre rare di Cyclic, Mag-Xtract™, e materiali critici come rame, alluminio e acciaio.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260909610892/it/

Leaders gather to mark the opening of Cyclic Materials’ new facility in Mesa, Arizona. From left to right: Herbert Flores, Arizona Commerce Authority Vice President of Business Development; Scott Somers, City of Mesa Vice Mayor; Jeff Dawley, Cyclic Materials CFO; Mark Freeman, City of Mesa Mayor; Ahmad Ghahreman, Cyclic Materials Founder and CEO; William Kimmitt, U.S. Under Secretary of Commerce for International Trade; Matt Cherevaty, Cyclic Materials COO; Bill Ross, Cyclic Materials Director of Operations for Mesa, Arizona.

Leaders gather to mark the opening of Cyclic Materials’ new facility in Mesa, Arizona. From left to right: Herbert Flores, Arizona Commerce Authority Vice President of Business Development; Scott Somers, City of Mesa Vice Mayor; Jeff Dawley, Cyclic Materials CFO; Mark Freeman, City of Mesa Mayor; Ahmad Ghahreman, Cyclic Materials Founder and CEO; William Kimmitt, U.S. Under Secretary of Commerce for International Trade; Matt Cherevaty, Cyclic Materials COO; Bill Ross, Cyclic Materials Director of Operations for Mesa, Arizona.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Media
Ethan Hugh
Direttore, Marketing e Comunicazioni
Cyclic Materials
ethan.hugh@cyclicmaterials.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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