Cyclic Materials oggi ha annunciato la sua espansione in Europa, con la firma di un Land Reservation Agreement (Accordo preliminare per l'acquisto di terreni) per il suo primo impianto di recupero di terre rare da magneti nella regione, situato a Schkopau, Germania. Pianificato per una capacità di lavorazione di 25.000 tonnellate all'anno di prodotti a fine vita contenenti magneti, l'impianto creerebbe una destinazione per i prodotti contenenti magneti del mercato europeo e colmerebbe una lacuna critica nella filiera, creando una fornitura nazionale e circolare di terre rare e materiali di importanza fondamentale.
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Cyclic Materials’ magnet recovery facility at the Dow ValuePark in Schkopau, Germany, would mark the launch of the company’s expansion to Europe.
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Dow ValuePark / Dow Olefinverbund GmbH – Florian Hartling
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