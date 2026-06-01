Croma Skincare – Dove la scienza incontra la pelle

Forte di 50 anni di esperienza nel settore dell'acido ialuronico, Croma Pharma ha sviluppato questa linea di skincare per colmare il divario tra i trattamenti effettuati in clinica e quelli utilizzati a casa. Il risultato è una gamma di prodotti essenziali, che supportano le principali esigenze cutanee, tra cui idratazione, luminosità, equilibrio e protezione.

Le formulazioni uniscono principi attivi performanti, tra cui niacinamide, peptidi, acido ialuronico e cellule staminali vegetali con consistenze leggere e di facile assorbimento che rafforzano la barriera cutanea e migliorano la salute generale della pelle.

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