CreditNature e Stabiliti collaborano per integrare la finanza della natura nell'attività economica di tutti i giorni

CreditNature, azienda pionieristica di Nature Fintech, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Stabiliti, azienda tecnologica incentrata sulla natura che crea l'infrastruttura per integrare contributi ambientali nell'attività economica di tutti i giorni. Insieme, la collaborazione consentirà alle aziende di integrare un impatto concreto sulla natura nelle operazioni giornaliere, chiudendo il divario tra attività commerciale e ripristino degli ecosistemi su scala senza precedenti.

Questa collaborazione rappresenta un passaggio significativo nella missione di CreditNature di scalare gli investimenti nel recupero degli ecosistemi, permettendo alle aziende di vari settori di offrire ai propri clienti risultati positivi per la natura tangibili e tracciabili con ogni acquisto.

Come funziona

La collaborazione crea un percorso ininterrotto dall'attività economica all'impatto. Le aziende integrano un "Green Margin" configurabile nei loro prodotti, servizi o flussi finanziari, dirigendo una piccola parte di ogni transazione verso il ripristino della natura. Questi micro contributi possono finanziare l'acquisto di Nature Investment Certificates emessi da CreditNature, che evidenziano l'impegno finanziario nei confronti di determinati progetti di recupero. CreditNature collabora con i partner di progetto per definire il budget delle attività di recupero e gestisce la misurazione continua dell'impatto, certificando infine i Nature Credits che rappresentano le unità verificate di bonifica degli ecosistemi. Questi crediti vengono forniti come strumento di reportistica sull'impatto, consentendo alle aziende e ai loro clienti di fare affermazioni credibili sulla base del loro contributo collettivo al recupero ecologico.

Il rigore scientifico incontra l'infrastruttura di allocazione scalabile

Al centro di questa collaborazione c'è la metodologia di CreditNature, accreditata in modo indipendente, per misurare le condizioni degli ecosistemi. Questa base scientifica offre a Stabiliti e ai suoi clienti la certezza che ogni contributo porti a risultati concreti e verificabili per la natura.

Unendo solidi principi di scienza ecologica e un'infrastruttura di allocazioni scalabile e associata alle transazioni, la collaborazione consente alle aziende di andare oltre le iniziative di sostenibilità discrezionali verso meccanismi di finanziamento della natura integrati e ripetibili. La trasparenza inerente in entrambe le piattaforme assicura che le aziende possano dimostrare un'autentica difesa ambientale alle parti interessate sempre più esigenti in questo ambito.

Cain Blythe, CEO e fondatore di CreditNature, ha commentato:

"Questa collaborazione rappresenta esattamente il tipo di opportunità scalabile che abbiamo cercato di ottenere. Stabiliti condivide il nostro impegno nell'integrità e nella trasparenza, e insieme stiamo creando l'infrastruttura che rende le operazioni commerciali positive per la natura accessibili ad aziende di ogni dimensione. Integrando la finanza della natura nelle transazioni giornaliere, stiamo essenzialmente cambiando il modo in cui le aziende si impegnano per il recupero degli ecosistemi, passando da iniziative isolate di sostenibilità all'impatto integrato e scalabile".

Will Foulkes, CEO e co-fondatore di Stabiliti, ha commentato:

“Il ruolo di Stabiliti è fornire l'infrastruttura sottostante che consente alle organizzazioni di integrare il recupero ecologico direttamente nel tessuto della propria attività economica, in modo responsabile, trasparente e su larga scala. CreditNature porta il rigore scientifico essenziale per creare fiducia nei mercati della natura. La loro metodologia accreditata e la reportistica trasparente danno ai nostri clienti la certezza che i loro contributi portano all'autentico recupero degli ecosistemi. Questa collaborazione ci consente di offrire alle aziende una soluzione possibile in termini commerciali e credibile in senso ambientale".

La creazione di nuove fonti di reddito e la garanzia della conformità ESG

Per le aziende, la collaborazione offre varie proposte di valore. Le aziende possono distinguere le loro offerte fornendo ai clienti un impatto ambientale significativo, creare nuovi flussi di ricavi ecologici e soddisfare nuovi requisiti di reportistica ESG come TNFD e EU CSRD. La rendicontazione tracciabile dell'impatto fornita tramite la collaborazione mostra esattamente dove e come vengono utilizzati i contributi, affrontando le esigenze dei consumatori e i requisiti normativi di trasparenza in costante aumento.

La collaborazione giunge in un momento critico mentre i mercati globali richiedono sempre più spesso la responsabilità ambientale. La perdita della biodiversità è stata identificata come uno dei maggiori rischi per l'esistenza umana, mentre l'assenza di finanziamenti per contrastarla è stata stimata a 710 miliardi di dollari, pertanto meccanismi finanziari innovativi come questa collaborazione sono essenziali per mobilitare capitali alla scala necessaria.

Informazioni su CreditNature

CreditNature è una società di Nature Fintech che trasforma il rapporto tra l'economia e il mondo naturale. Forniamo l'infrastruttura digitale critica per i mercati della natura basati sulle misurazioni, sbloccando investimenti scalabili per il recupero degli ecosistemi. La nostra struttura proprietaria NARIA ci consente di generare crediti di natura verificabili, dando alle istituzioni finanziarie la certezza di investire nella natura.

I nformazioni su Stabiliti

Stabiliti è una società tecnologica orientata alla natura che sviluppa infrastrutture di allocazioni programmabili integrabili con i sistemi finanziari esistenti per incorporare il finanziamento continuo per il recupero della biodiversità nell'economia globale. Stabiliti permette alle organizzazioni di applicare margini green configurabili a vari prodotti, servizi e flussi finanziari, dirigendo i capitali verso iniziative verificate di recupero ecologico con totale trasparenza e tracciabilità. La nostra piattaforma consente alle aziende e agli istituti finanziari di incorporare l'impatto misurabile sull'ambiente nell'attività economica di base, aiutando a creare investimenti privati scalabili nel recupero degli ecosistemi.

Informazioni su Will Foulkes, CEO e Co-fondatore di Stabiliti

Will Foulkes è un ex avvocato dello studio Linklaters e un esperto di fama mondiale in fatto di blockchain asset digitali. Attivo dal 2020 in ambito di tecnologia climatica, ha sostenuto iniziative emergenti nel settore. In qualità di CEO e Co-fondatore di Stabiliti, Will guida la missione dell'azienda per rendere l'impatto ambientale accessibile attraverso le transazioni finanziarie di tutti i giorni.

Informazioni su Cain Blythe, CEO di CreditNature

Cain Blythe è un fondatore, autore, oratore e leader di pensiero sulla nature finance. Cain è intervenuto in numerose conferenze per promuovere la consapevolezza dell'interdipendenza tra la nostra economia globale, la natura e il clima. È il fondatore e CEO di due organizzazioni pionieristiche, CreditNature ed Ecosulis, oltre ad essere co-autore di "Rewilding: The Radical New Science of Ecological Recovery", assieme al Dr. Paul Jepson. È membro del Chartered Institute of Ecology and Environmental Management ed è stato riconosciuto come uno dei 100 ambientalisti più influenti del Regno Unito nel 2022, un LinkedIn Top Voice nel Regno Unito e un finalista nella classifica Environmental Professional of the Year per il 2023.

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