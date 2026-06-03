Con ThetaRay, a Money20/20 Europe la difesa finanziaria diventa un gioco grazie alla versione di "Dov'è Wally" dedicata alla conformità

ThetaRay , leader nell'infrastruttura AI per la conformità anticrimine nel settore finanziario, oggi ha presentato Trova il money mule a Money20/20 Europe. Il gioco online dai ritmi rapidi è una versione di "Dov'è Wally" dedicata alla conformità e pensata per l'era dell'AI, creata per colmare il divario tra le complesse infrastrutture bancarie e il ruolo del pubblico nella lotta alla criminalità internazionale.