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Con oltre 2.000 visitatori, ATARASHII GAKKO! e Morimoto dei Tontsukatan guidano il conto alla rovescia del giorno di apertura

Tutto l’anno il Governo Metropolitano di Tokyo presenta spettacoli di projection mapping sulla facciata del Palazzo del Governo Metropolitano, utilizzando luci e suoni per mostrare un’ampia gamma di espressioni artistiche nell’ambito delle sue iniziative volte a creare nuove attrazioni turistiche notturne a Tokyo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260907463136/it/

With More Than 2,000 Visitors, ATARASHII GAKKO! and Morimoto of Tontsukatan Lead the Opening-Day Countdown

With More Than 2,000 Visitors, ATARASHII GAKKO! and Morimoto of Tontsukatan Lead the Opening-Day Countdown

Siamo lieti di annunciare che da domenica 23 agosto vengono presentate due nuove opere di projection mapping sulle note di “OTONABLUE”, il brano simbolo di ATARASHII GAKKO! – un gruppo di danza e vocal composto da quattro elementi attivo sulla scena internazionale – e del loro ultimo singolo “TTTTOKYO”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ufficio PR TOKYO Night & Light
(Gestito da Jishaku Inc. – Contatti: Nagasawa, Endo, Hamasaki)
E-mail: pr@tokyo-night-and-light.jp
Telefono: +81-80-3601-6732 (Nagasawa)



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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