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Comunicato stampa: aumentano le preoccupazioni economiche e allo stesso tempo quelle sanitarie, mentre salgono le pressioni del costo della vita nel 2026

Le famiglie di tutto il mondo avvertono il peso dell'aumento del costo della vita, con crescenti pressioni sul budget che influenzano sempre più spesso le scelte quotidiane e la fiducia a lungo termine.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260703036414/it/

Allianz / IPSOS “What Worries the World” Study, April – June 2026.

Allianz / IPSOS “What Worries the World” Study, April – June 2026.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare:
Lauren Day Tel. +49 89 3800 3345 E-Mail: lauren.day@allianz.com
Florian Amberg Tel. +49 89 3800 15924 E-Mail: florian.amberg@allianz.com
Heidi Polke Tel. +49 89 3800 90777 E-Mail: heidi.polke@allianz.com
Patricia Segovia Tel. +49 89 3800 67589 E-Mail: patricia.segovia@allianz.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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