Come l'innovazione di Fit Analytics ha rivendicato la sua indipendenza per realizzare il futuro del commercio dell’IA

AI Shopping Assistant - Fit Analytics Innovation

Due anni fa, Fit Analytics Innovation ha fatto l'impensabile: si sono ricomprati. Dopo un'acquisizione ad alto profilo da parte di Snap Inc., il team direttivo ha recuperato il pluripremiato Fit Finder, assicurandosi sedici anni di esperienza e informazioni sui dati. Quella scommessa sull'indipendenza è culminata nel lancio di AI Shopping Assistant, l'ultimo modulo disponibile nell'ambito della loro suite ampliata di prodotti.

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