Cohere rileva Reliant AI per ampliare l'AI aziendale sovrana per i settori biofarmaceutico e sanitario a livello globale

Cohere , la principale azienda al mondo specializzata in intelligenza artificiale sovrana, oggi ha annunciato l'acquisizione di Reliant AI, importante società di AI nel settore biofarmaceutico con attività a Montreal e a Berlino. L'acquisizione aggiunge il team di ricerca di rilievo mondiale di Reliant AI, set di dati biomedici proprietari e la tecnologia ottimizzata per settore nella piattaforma di AI sovrana di livello aziendale di Cohere. L'acquisizione amplia notevolmente la presenza di Cohere nei settori sanitario e delle scienze della vita a livello globale, dove la sicurezza, la privacy dei dati e la conformità normativa sono una priorità assoluta, ampliando inoltre le collaborazioni esistenti di Cohere nei flussi di lavoro amministrativi, clinici e dei cicli di fatturazione.