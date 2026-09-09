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Circle espande l’infrastruttura globale dei pagamenti con l’accordo per l’acquisizione di Tazapay, piattaforma di pagamenti transfrontalieri con sede a Singapore

Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL), impresa tecnofinanziaria globale ed emittente di USDC, oggi ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Tazapay, una società d’infrastruttura di pagamenti transfrontalieri B2B con sede a Singapore specializzata nel servizio a fornitori di servizi di pagamento e istituti finanziari. La conclusione dell’operazione è prevista per il 2027, fatte salve le consuete condizioni di chiusura e l’ottenimento delle autorizzazioni normative, inclusa quella della Monetary Authority of Singapore.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260908394129/it/

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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