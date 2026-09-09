Circle espande l’infrastruttura globale dei pagamenti con l’accordo per l’acquisizione di Tazapay, piattaforma di pagamenti transfrontalieri con sede a Singapore

Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL), impresa tecnofinanziaria globale ed emittente di USDC, oggi ha annunciato di aver siglato un accordo definitivo per l’acquisizione di Tazapay, una società d’infrastruttura di pagamenti transfrontalieri B2B con sede a Singapore specializzata nel servizio a fornitori di servizi di pagamento e istituti finanziari. La conclusione dell’operazione è prevista per il 2027, fatte salve le consuete condizioni di chiusura e l’ottenimento delle autorizzazioni normative, inclusa quella della Monetary Authority of Singapore.
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