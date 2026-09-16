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China Eastern Airlines lancia l'app internazionale 2.0 con servizi digitali di viaggio potenziati

China Eastern Airlines (CEAir) ha recentemente lanciato la versione 2.0 della sua app internazionale, ora disponibile sull'App Store e su Google Play. La nuova versione introduce un aggiornamento completo della tecnologica di base, dell'esperienza utente e del design dell'interfaccia, offrendo ai viaggiatori di tutto il mondo un'esperienza di viaggio digitale più fluida e comoda.

Progettata sulla base delle esigenze concrete dei viaggiatori internazionali, la nuova versione introduce miglioramenti nelle principali fasi dell'esperienza di viaggio, dalla ricerca e prenotazione dei voli alla selezione del posto e alla gestione dell'itinerario.

Il processo di ricerca e prenotazione dei voli è stato semplificato, rendendo più facile per i viaggiatori cercare, selezionare e prenotare i propri voli.

Per i voli internazionali a lungo raggio, la funzione aggiornata di selezione del posto offre una visualizzazione più chiara della configurazione della cabina, del passo tra i sedili e della disponibilità dei posti, aiutando i viaggiatori a fare scelte più consapevoli.

Il centro di gestione dei viaggi, riprogettato riunisce automaticamente i viaggi imminenti e quelli passati, consentendo ai passeggeri di tenere sotto controllo i propri itinerari in modo più efficiente.

Le informazioni importanti sul volo, tra cui gli orari di partenza e di arrivo, le notifiche di ritardo, i terminal e i gate d'imbarco, vengono messe maggiormente in evidenza per una consultazione rapida.

CEAir ha dichiarato che continuerà a migliorare l'esperienza utente nell'ambito dei propri servizi di viaggio e introdurrà un maggior numero di opzioni di pagamento internazionali e preferite a livello locale, per migliorare ulteriormente i servizi digitali destinati ai viaggiatori di tutto il mondo.

Compagnia: China Eastern Airlines
Sito web: http://www.ceair.com/
Contatto: Caowei
Email: ceapr@ceair.com
Città: Shanghai



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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