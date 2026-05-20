Chiesi Annuncia La Nuova Presidente E Il Nuovo Vicepresidente

Chiesi ha annunciato oggi un cambiamento pianificato nella leadership del proprio Consiglio di Amministrazione: Maria Paola Chiesi è stata nominata Presidente del CdA, succedendo ad Alessandro Chiesi, che conclude il proprio mandato dopo quasi tre anni nel ruolo e continuerà ora a ricoprire la carica di Vicepresidente.

Maria Paola Chiesi viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Chiesi, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo. Il suo mandato punta a consolidare la sostenibilità come pilastro strutturale e duraturo della strategia del Gruppo.

Durante il suo mandato, Alessandro Chiesi ha guidato il Gruppo in una fase di continuo sviluppo internazionale e di rafforzamento della governance, consolidando ulteriormente la strategia di lungo termine di Chiesi come azienda biofarmaceutica orientata alla ricerca e certificata B Corp.

« È stato per me un privilegio ricoprire il ruolo di Presidente durante un periodo di evoluzione per Chiesi -, ha dichiarato Alessandro Chiesi. - Ciò che è rimasto invariato sono le solide radici del Gruppo nei nostri valori distintivi, nel forte senso di responsabilità e nella visione di lungo periodo. A nome del Consiglio di Amministrazione e titolo personale, mi congratulo con Maria Paola per la sua nomina e le offro il nostro pieno supporto. Sono onorato di assumere il ruolo di Vicepresidente e continuerò a lavorare per sostenere Chiesi nel perseguimento dei propri obiettivi strategici ».

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato all’unanimità Maria Paola Chiesi Presidente, con effetto immediato. In qualità di membro della famiglia Chiesi e del CdA, nonché attraverso i ruoli operativi ricoperti negli ultimi 30 anni, ha svolto un ruolo centrale nella definizione della pianificazione strategica del Gruppo e nell’integrazione della sostenibilità quale elemento chiave delle decisioni aziendali. Questa nomina rappresenta inoltre una tappa significativa nella storia del Gruppo, poiché Maria Paola Chiesi diventa la prima donna Presidente di Chiesi.

« Assumo questo nuovo incarico con un profondo senso di responsabilità e con l’obiettivo di rafforzare la continuità e l’impegno verso i valori che guidano Chiesi da generazioni -, ha dichiarato Maria Paola Chiesi. - Per noi, “Scienza che cura” significa perseguire l’innovazione scientifica con responsabilità, per il suo impatto sulle persone, sulla società e sull’ambiente. Questo principio continua a rappresentare il fondamento della nostra identità come Società Benefit e azienda certificata B Corp, rendendo la sostenibilità parte integrante del nostro modello di business, incorporata nel modo in cui prendiamo decisioni e creiamo valore di lungo termine per i pazienti, le comunità e le future generazioni ».

Questa transizione riflette l’intenzione del Consiglio di Amministrazione di mantenere stabilità e coerenza nella governance, continuando al contempo ad allineare crescita, innovazione e sostenibilità attraverso una prospettiva di lungo periodo e intergenerazionale.

Gruppo Chiesi

Chiesi è un gruppo biofarmaceutico internazionale orientato alla ricerca, che sviluppa e commercializza soluzioni terapeutiche innovative nell’ambito della salute respiratoria, delle malattie rare e delle cure specialistiche. La missione dell’azienda è migliorare la qualità della vita delle persone e operare in modo responsabile nei confronti della comunità e dell’ambiente.

Avendo adottato lo status giuridico di Società Benefit in Italia, negli Stati Uniti, in Francia e in Colombia, l’impegno di Chiesi a creare valore condiviso per la società nel suo complesso è legalmente vincolante, e al centro di ogni decisione aziendale. Come B Corp certificata dal 2019, Chiesi soddisfa standard verificati in materia di pratiche aziendali sociali e ambientali. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere Zero Emissioni Nette di gas a effetto serra (GHG) entro il 2035. Chiesi, che vanta 90 anni di esperienza, ha sede a Parma, con 31 filiali commerciali nel mondo, e conta oltre 7.900 collaboratori. Il Centro Ricerche di Parma collabora con altri sei importanti poli di R&S in Francia, Stati Uniti, Canada, Cina, Regno Unito, e Svezia.

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