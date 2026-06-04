C.H. Robinson lancia la prima tecnologia AI che valuta, migliora e gestisce ininterrottamente le catene di fornitura globali

C.H. Robinson, il leader globale nel settore delle catene di fornitura Lean AI, ha realizzato la prima tecnologia AI progettata sia per gestire la catena di fornitura globale di uno spedizioniere che per valutare e migliorare costantemente le sue prestazioni. Attualmente al servizio dei clienti 4PL Managed Solutions dell'azienda, un nuovo Lean AI Engineer collabora con il Lean AI Planner introdotto l'anno scorso per creare un solo sistema connesso che migliora in modo unico una catena di fornitura durante la sua attività.

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Maria Lettman

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