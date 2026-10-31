Centralized Supply Chain Services, LLC (CSCS®), Applebee’s ® e IHOP ® premiano i Partner fornitori dell'anno 2026

Centralized Supply Chain Services, LLC (CSCS®), in collaborazione con Applebee’s® e IHOP®, hanno nominato Pacific Prime Meats e Custom Foods of America i loro 2026 Supplier Partners of the Year, riconoscendo le aziende per la collaborazione, l'innovazione e l'impegno dimostrati nel sostenere il successo dei ristoranti nelle catene Applebee’s e IHOP. I premi sono stati conferiti durante la Applebee’s Franchise Conference e l'IHOP Supplier Summit, che si sono svolti ad Austin, Texas.
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Pacific Prime Meats was named 2026 Applebee’s Supplier Partner of the Year, recognizing the company’s exceptional responsiveness, agility, and support on behalf of the Applebee’s system.
Pacific Prime Meats è stata nominata 2026 Applebee’s Supplier Partner of the Year , a riconoscimento delle eccezionali prestazioni nella reattività, nell'agilità e nel supporto a favore del sistema Applebee’s.
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