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Centralized Supply Chain Services, LLC (CSCS®), Applebee’s ® e IHOP ® premiano i Partner fornitori dell'anno 2026

Centralized Supply Chain Services, LLC (CSCS®), in collaborazione con Applebee’s® e IHOP®, hanno nominato Pacific Prime Meats e Custom Foods of America i loro 2026 Supplier Partners of the Year, riconoscendo le aziende per la collaborazione, l'innovazione e l'impegno dimostrati nel sostenere il successo dei ristoranti nelle catene Applebee’s e IHOP. I premi sono stati conferiti durante la Applebee’s Franchise Conference e l'IHOP Supplier Summit, che si sono svolti ad Austin, Texas.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261030489318/it/

Pacific Prime Meats was named 2026 Applebee’s Supplier Partner of the Year, recognizing the company’s exceptional responsiveness, agility, and support on behalf of the Applebee’s system.

Pacific Prime Meats was named 2026 Applebee’s Supplier Partner of the Year, recognizing the company’s exceptional responsiveness, agility, and support on behalf of the Applebee’s system.

Pacific Prime Meats è stata nominata 2026 Applebee’s Supplier Partner of the Year , a riconoscimento delle eccezionali prestazioni nella reattività, nell'agilità e nel supporto a favore del sistema Applebee’s.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Per maggiori informazioni, contattare Brian Levy all'indirizzo Brian.levy@pacificprimemeats.com .



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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