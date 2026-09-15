Cebreo Medical riceve il marchio CE per NeuroBuds®, un dispositivo indossabile auricolare per l'EEG, discreto, di grado medico, per il monitoraggio ambulatoriale esteso

Cebreo Medical oggi ha annunciato che il suo dispositivo NeuroBuds® ha ricevuto il simbolo CE, confermando la conformità con i requisiti applicabili dell'UE. A differenza dei tradizionali sistemi di elettroencefalogramma basati su una cuffia di elettrodi applicata da un tecnico, NeuroBuds è progettato per essere utilizzato senza assistenza dal paziente a casa, consentendo di effettuare registrazioni per più giorni e più notti nell'ambiente giornaliero del paziente.
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NeuroBuds(TM), EarEEG
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Jacob Thang Nielsen
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