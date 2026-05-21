Carnegie Mellon University e Cleveland Clinic sviluppano un sistema IA per l'interpretazione delle risonanze magnetiche cardiache con una precisione superiore

A team of researchers from Carnegie Mellon University, in collaboration with Cleveland Clinic’s Cardiovascular Innovation Research Center, has developed an artificial intelligence (AI) system capable of interpreting some of the most complex heart scans in medicine, cardiac magnetic resonance imaging (MRI), without the need for manually labeled training data.

Il nuovo sistema, chiamato CMR-CLIP , è stato progettato per interpretare le risonanze magnetiche cardiache mettendo in connessione immagini in movimento del cuore con i corrispondenti referti radiologici clinici.

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