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Capco riconosciuta da OpenAI per l'innovazione e la leadership responsabile dell'IA

Gestione e consulenza tecnologica globale Capco, un'azienda Wipro , è stata riconosciuta da OpenAI sia per l'innovazione nell'intelligenza artificiale sia per la leadership responsabile dell'IA.

Capco ha ricevuto il Premio AI Governance & Risk Excellence al recente OpenAI Partner Summit 2026 tenutosi a San Francisco, che ha evidenziato la capacità di Capco di offrire risultati di intelligenza artificiale di livello aziendale in ambienti altamente regolamentati. Il premio riconosce il vantaggio offerto dall'esperienza di Capco quando si tratta di aiutare i servizi finanziari e le organizzazioni del settore energetico a scalare l'IA con fiducia, equilibrare l'innovazione con una forte governance per ridurre il rischio, rafforzare la conformità e migliorare i risultati per i clienti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Tim Steele, Responsabile delle comunicazioni esterne
tim.steele@capco.com

Wipro - Relazioni con i media – media-relations@wipro.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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