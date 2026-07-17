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Budget Planning Guides 2027 di Forrester: dopo un anno all'insegna della prudenza, i leader aziendali e della tecnologia sono di nuovo pronti a investire

Secondo Forrester’s (Nasdaq: FORR) 2027 Budget Planning Guides , i leader aziendali e tecnologici guardano al 2027 con rinnovata fiducia, accettando sempre più la volatilità come caratteristica permanente dell'ambiente aziendale. Dopo un anno di maggiore prudenza nelle spese, oltre l'80% dei leader prevede un aumento del budget nei prossimi 12 mesi, mentre fino al 25% dei leader prevede una crescita di almeno il 10%.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

CONTATTO PER LA STAMPA
Hannah Segvich
hsegvich@forrester.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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