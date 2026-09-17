Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Brightfin nomina Dan McNamara Direttore del servizio clienti

Brightfin, la principale piattaforma per l'intelligence della spesa totale nell'informatica aziendale, oggi ha annunciato che Dan McNamara è entrato a far parte dell'azienda come Direttore del servizio clienti (Chief Customer Officer, CCO). La nomina giunge mentre Brightfin estende la sua piattaforma in una visione più ampia di verità finanziaria e chiarezza operativa nell'intero stack tecnologico aziendale e mentre un maggior numero di leader dei settori informatico e finanziario si rivolge a Brightfin per dare un senso alla spesa in rapido aumento, frammentata, nel cloud, nei dispositivi mobili e negli strumenti di intelligenza artificiale emergenti.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260916959367/it/

Dan McNamara, CCO of Brightfin

Dan McNamara, CCO of Brightfin

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Jacob Mollohan
Direttore Senior del Marketing
jacob.mollohan@brightfin.com
720-235-9837



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...