Braskem illustrerà le soluzioni di imballaggio sostenibile a interpack 2026

Braskem (B3: BRKM3, BRKM5, e BRKM6, NYSE: BAK, LATIBEX: XBRK) il più grande produttore di poliolefine nelle Americhe, oltre ad essere un leader mondiale del mercato e un pioniere nella produzione di biopolimeri su scala industriale, parteciperà a interpack 2026 nella hall 9, stand A32, presentando soluzioni di imballaggio realizzate con poliolefine a base biologica, riciclate e tradizionali, per un approccio circolare alla plastica dall'inizio alla fine. A interpack, Braskem illustrerà la sua gamma di polietileni bio-based I'm green®, progettati specificamente per applicazioni a contatto con gli alimenti, oltre a Medcol V7040, un nuovo grado di polietilene per uso in ambito sanitario e igienico.