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“BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex presentato in anteprima il 20 giugno!

Il Governo metropolitano di Tokyo ha presentato per tutto l'anno spettacoli di projection mapping proiettati sull'edificio del governo metropolitano di Tokyo, con l'ausilio di luci e suoni per esporre una vasta gamma di espressioni artistiche, come parte dei suoi sforzi di creare nuove attrazioni turistiche notturne a Tokyo.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260625181878/it/

Siamo lieti di annunciare che la prima proiezione di “BOCCHI THE ROCK!” SeisyunComplex, una nuova opera di projection mapping ispirata dal popolarissimo anime “BOCCHI THE ROCK!”, si è tenuta sabato 20 giugno. In seguito a questa prima proiezione, l'opera verrà presentata durante l'intero anno come parte del programma settimanale e del weekend di “TOKYO Night & Light”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Ufficio PR TOKYO Night & Light
(Gestito da Jishaku Inc. – Contatti: Nagasawa, Endo, Hamasaki)
E-mail: pr@tokyo-night-and-light.jp
Telefono: +81-80-3601-6732 (Nagasawa)



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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