Blackstone raccoglie 13,1 miliardi di dollari per il suo più grande fondo di private equity in Asia

Blackstone (NYSE: BX) oggi ha annunciato la chiusura finale di Blackstone Capital Partners Asia III (“BCP Asia III”) a quota 13,1 miliardi di dollari, superando l’obiettivo di 10 miliardi di dollari e segnando la più grande raccolta di fondi di private equity della società nella regione. Il fondo, che è stato sottoscritto in eccesso, ha raggiunto il limite massimo e si basa sulla solida performance delle prime due fasi della strategia; questa chiusura rappresenta più del doppio del capitale raccolto rispetto al veicolo precedente.

Joe Baratta, direttore globale Blackstone Private Equity Strategies , ha così commentato: “Siamo grati per la continua fiducia che i nostri investitori ripongono in Blackstone e nel nostro business leader del private equity in Asia. Il successo di questa raccolta rispecchia la solidità della nostra piattaforma e la nostra capacità di ottenere risultati positivi attraverso i vari cicli economici. L’Asia-Pacifico è la regione a più rapida crescita al mondo e offre opportunità molto interessanti per investire su larga scala in linea con i nostri temi ad alta convinzione, offrendo ottimi rendimenti ai nostri investitori”.

Amit Dixit, direttore per l’Asia per Blackstone Private Equity , ha aggiunto: “Da due decenni il nostro focus è sulla trasformazione delle aziende in leader di mercato e sul dare impulso a risultati positivi per i nostri investitori. Riteniamo che il nostro elemento di differenziazione risieda nella nostra scala, supportata da team locali nei principali mercati della regione, da una solida performance e dalla nostra strategia orientata al controllo, che ci consente di adottare un approccio pratico e proattivo nel sostenere la trasformazione aziendale. Ringraziamo i nostri investitori per il loro supporto e la loro partnership”.

Blackstone è stata uno degli investitori globali più attivi nella regione negli ultimi 24 mesi, rafforzando la propria leadership in India e Giappone. Ha investito oltre 7 miliardi di dollari di capitale in 12 operazioni, tra cui:

Neysa , una piattaforma cloud indiana di IA in rapida crescita

, una piattaforma cloud indiana di IA in rapida crescita TechnoPro , il principale fornitore di servizi di ingegneria dedicati in Giappone

, il principale fornitore di servizi di ingegneria dedicati in Giappone JUNO , la principale catena di saloni di parrucchieri della Corea del Sud

Inoltre nello stesso periodo ha attuato 15 uscite con relative monetizzazioni, tra cui:

La quotazione in borsa di International Gemological Institute , il più grande operatore nella certificazione di diamanti coltivati in laboratorio

, il più grande operatore nella certificazione di diamanti coltivati in laboratorio La quotazione in borsa di Aadhar Housing Finance , la più grande società di finanziamento immobiliare agevolato in India

, la più grande società di finanziamento immobiliare agevolato in India L’uscita da Alinamin Pharmaceutical dopo aver contribuito a trasformarla in una delle principali realtà giapponesi nel settore sanitario per il comparto consumer

Informazioni su Blackstone

Blackstone è il più grande gestore di asset alternativi al mondo. Mira a generare rendimenti molto interessanti per investitori istituzionali e individuali rafforzando le aziende in cui investe. Gli oltre 1,3 migliaia di miliardi di dollari di asset gestiti da Blackstone comprendono strategie di investimento globali focalizzate su settore immobiliare, private equity, credito, infrastrutture, scienze della vita, growth equity, mercati secondari e fondi speculativi. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.blackstone.com . Si può seguire @blackstone su LinkedIn , X (Twitter) e Instagram .

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