Best’s Market Segment Report: AM Best mantiene l’outlook stabile sul segmento assicurativo non-vita in Italia

AM Best ha mantenuto l’outlook stabile sul segmento assicurativo non-vita in Italia e prevede la continuazione della tendenza di crescita stabile dei premi lordi sottoscritti (GWP) durante il 2026 in tutti i rami, sebbene a un ritmo più lento rispetto agli anni precedenti.

Andrea Porta, analista finanziario senior e uno degli autori dell'analisi, ha dichiarato, "Il settore automobilistico continua a dominare il segmento non-vita in Italia, coprendo circa il 40% del totale dei premi lordi. Tuttavia, il tasso di crescita dei premi per le linee non-auto ha superato quello del segmento automobilistico nel 2025, e AM Best prevede che la forte domanda di copertura nel segmento non-auto continui nel 2026".

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