BeOne Medicines protagonista all'ASCO e all'EHA 2026 con oltre 60 abstract

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda globale specializzata in oncologia, oggi ha annunciato che più di 60 abstract sui tumori ematologici maligni e i tumori solidi sono stati accettati per la presentazione al Meeting annuale 2026 dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO) (Chicago, 29 maggio-2 giugno) e al Congresso 2026 della European Hematology Association (EHA) (Stoccolma 11-14 giugno).

All'ASCO e all'EHA 2026, BeOne presenterà la sua leadership nel settore ematologico con dati che vanno dalle terapie di base e dall'innovazione di nuova generazione nella LLC, nel linfoma a cellule mantellari e in altre neoplasie a cellule B.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260521242337/it/

Contatto con gli investitori

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beonemed.com

Contatto per i media

Kyle Blankenship

+1 667-351-5176

media@beonemed.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire