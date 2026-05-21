BeOne Medicines lancia One Save Changes Everything, una campagna globale di sensibilizzazione alle cure oncologiche con la leggenda del calcio Tim Howard

BeOne Medicines Ltd. (“BeOne”) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società globale nel settore oncologico, oggi ha lanciato One Save Changes Everything , una campagna che utilizza il calcio come lente per riconoscere i momenti scientifici, clinici e umani più importanti nella cura del cancro. La campagna debutta con la presenza di portieri leggendari, tra cui Tim Howard, ex portiere della Nazionale maschile di calcio degli Stati Uniti.

BeOne Medicines' One Save Changes Everything campaign uses soccer as a lens to recognize the scientific, clinical, and human moments that matter in cancer care.

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