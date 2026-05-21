BeOne Medicines lancia One Save Changes Everything, una campagna globale di sensibilizzazione alle cure oncologiche con la leggenda del calcio Tim Howard

BeOne Medicines Ltd. (“BeOne”) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società globale nel settore oncologico, oggi ha lanciato One Save Changes Everything , una campagna che utilizza il calcio come lente per riconoscere i momenti scientifici, clinici e umani più importanti nella cura del cancro. La campagna debutta con la presenza di portieri leggendari, tra cui Tim Howard, ex portiere della Nazionale maschile di calcio degli Stati Uniti.
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BeOne Medicines' One Save Changes Everything campaign uses soccer as a lens to recognize the scientific, clinical, and human moments that matter in cancer care.
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