BeOne Medicines evidenzia l'accelerazione della sua pipeline dedicata ai tumori solidi con la presentazione di nuovi dati ad ASCO 2026

BeOne Medicines Ltd. ("BeOne") (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), azienda oncologica globale, oggi ha annunciato la presentazione di nuovi dati relativi alla sua pipeline per i tumori solidi al congresso annuale 2026 dell'American Society of Clinical Oncology (ASCO), in programma a Chicago dal 29 maggio al 2 giugno. Questi dati sottolineano la forte accelerazione in tutti i programmi di sviluppo prioritario dell'azienda nell'area dei tumori al seno, ginecologici e gastrointestinali (GI).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.