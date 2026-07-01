BeOne Medicines annuncia i risultati positivi di fase 3 per BRUKINSA, come trattamento di prima linea per il linfoma a cellule mantellari (MCL)

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), un'azienda oncologica globale, oggi ha annunciato i risultati iniziali positivi dallo studio di fase 3 MANGROVE (BGB-3111-306; NCT04002297 ) volto a valutare l'inibitore fondamentale della tirosin-chinasi di Bruton (BTK) BRUKINSA ® (zanubrutinib) in combinazione con rituximab rispetto a bendamustine più rituximab (BR) nei pazienti adulti affetti da linfoma delle cellule mantellari (MCL) non precedentemente trattato.
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