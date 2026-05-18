Bending Spoons conclude l’acquisizione di Tractive

L’azienda tecnologica Bending Spoons ha annunciato oggi di aver completato l'acquisizione di Tractive, un leader mondiale nel tracciamento della posizione e nel monitoraggio della salute degli animali domestici, con sede in Austria. L'accordo definitivo di acquisizione era stato sottoscritto nel marzo 2026.

Michael Hurnaus, CEO e co-fondatore di Tractive, ha commentato in merito all'acquisizione: “Portare Tractive a diventare un punto di riferimento globale per la sicurezza degli animali domestici, nel corso di tredici anni, è stato un percorso straordinario. Ci eravamo posti l'obiettivo di dare serenità ai proprietari di animali, e abbiamo trasformato quella missione in un prodotto di cui si fidano milioni di persone in tutto il mondo. Sono orgoglioso di tutto ciò che il team ha realizzato ed entusiasta di ciò che Tractive potrà diventare con Bending Spoons. La loro piattaforma globale e le loro capacità tecnologiche permetteranno a Tractive di restare all'avanguardia, combinando la nostra forte cultura europea dell'innovazione con la scala necessaria per raggiungere ancora più proprietari di animali in tutto il mondo.”

Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons, ha dichiarato oggi: “Siamo colpiti da ciò che ha costruito il team di Tractive. L’azienda è già su una traiettoria solida, e siamo convinti che le competenze e le tecnologie proprietarie sviluppate in Bending Spoons accelereranno la crescita di Tractive. Il nostro impegno è investire in modo significativo e con una visione di lungo periodo, ampliando le funzionalità dedicate alla salute e alla sicurezza, sviluppando dispositivi di nuova generazione e rendendo il prodotto accessibile a sempre più proprietari di animali.”

Tractive è il più recente prodotto di rilievo ad entrare a far parte di Bending Spoons. Nel gennaio 2026, Bending Spoons ha acquisito AOL, mentre l'acquisizione di Eventbrite da 500 milioni di dollari si è conclusa nel marzo 2026.

Advisor

Milbank LLP, E+H Rechtsanwälte GmbH e 42law hanno agito in qualità di consulenti legali, Ecovis in qualità di consulente fiscale e Houlihan Lokey in qualità di consulente finanziario degli azionisti di Tractive.

Freshfields LLP ha agito in qualità di consulente legale e J.P. Morgan in qualità di consulente finanziario di Bending Spoons, mentre EY Advisory SpA ha fornito servizi di due diligence finanziaria e fiscale.

Informazioni su Tractive

Tractive è un leader mondiale nel tracciamento della posizione e nel monitoraggio della salute degli animali domestici. Fondata nel 2012 e con sede a Pasching, in Austria, l'azienda sviluppa dispositivi indossabili e app che consentono ai proprietari di animali domestici di monitorare la posizione, l'attività e i parametri di salute dei propri animali. Combinando GPS, connettività cellulare e analisi dei dati, Tractive contribuisce a rendere più intelligente la cura degli animali e offre a milioni di proprietari una maggiore tranquillità.

Per ulteriori informazioni, visita tractive.com .

Informazioni su Bending Spoons

Bending Spoons acquisisce e migliora aziende digitali. È proprietaria di AOL, Brightcove, Eventbrite, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, Vimeo, WeTransfer, e molte altre. I prodotti dell’azienda hanno servito più di un miliardo di persone, con circa 400 milioni di utenti attivi mensili e 7 milioni di clienti paganti mensili, tra cui varie aziende Fortune 500.

Bending Spoons acquisisce per detenere nel lungo termine e non ha mai venduto un’azienda di rilievo. Dopo un’acquisizione, la società investe tipicamente in un ambizioso piano di rinnovamento tecnologico, riprogettazione dell’interfaccia utente, accelerazione del rilascio di nuove funzionalità, ottimizzazione del marketing e della monetizzazione e ristrutturazione dell’organizzazione per migliorare le prestazioni a lungo termine.

Al centro dell’azienda vi è un’attenzione costante alla densità di talento e all’eccellenza del luogo di lavoro. Solo nel 2025, Bending Spoons ha ricevuto più di 800.000 candidature, con un tasso di offerta di lavoro dello 0,04%, e ha conquistato numerosi primi posti nei premi Great Place to Work.

Per ulteriori informazioni, visita bendingspoons.com

Loghi e foto di Bending Spoons: https://we.tl/t-l4EP2NyDKd

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260515767545/it/

Contatti stampa

Tractive: press@tractive.com

Bending Spoons: press@bendingspoons.com





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