Belkin porta avanti la neutralità carbonica nelle emissioni di Scope 3

Belkin , da 40 anni uno dei principali marchi di prodotti elettronici di consumo, ha pubblicato il suo 2025 Impact Report , evidenziando i traguardi principali e riaffermando il suo impegno nella responsabilità aziendale. Dopo aver raggiunto la neutralità carbonica nelle emissioni di Scope 1 e Scope 2 nel 2025, l'azienda continua a portare avanti la neutralità carbonica di Scope 3 attraverso le capacità di valutazione del ciclo di vita potenziato e della migliore raccolta di dati sulla fornitura e sulla logistica. Nel 2025, Belkin ha calcolato l'impatto ambientale di 131 prodotti della sua gamma, superato i 21,6 milioni di prodotti PCR (Post-Consumer Recycled, o riciclati post-consumo) venduti e ottenuto una riduzione del 95% degli imballaggi monouso in plastica dal 2019, riflettendo il continuo progresso nella riduzione del carbonio e nella progettazione responsabile dei prodotti.