Beacon rileva Haize Labs per alimentare l'AI per la real economy

Beacon Software (Beacon), la prima società di holding centralizzata in ambito AI, oggi ha annunciato di aver acquisito Haize Labs, una società di affidabilità dell'AI che testa e salvaguarda gli agenti AI per l'implementazione nel mondo reale. Il team di Haize Labs entrerà a far parte di Beacon per formare il suo Applied AI Research Group (Gruppo di ricerca sull'AI applicata), con il cofondatore e CEO Leonard Tang che entra a far parte dell'azienda come VP di AI Research per dirigere il sistema operativo di AI implementato nelle aziende di Beacon.
Beacon ritiene che il modo più rapido di portare l'AI nell'economia tradizionale sia attraverso le aziende di software che le industrie essenziali già utilizzano e di cui si fidano, equipaggiandole con infrastruttura AI. Beacon rileva queste aziende per la crescita a lungo termine e le collega a un sistema operativo di AI centralizzato che va ad integrarsi con ogni acquisizione e industria aggiuntiva.
L'aggiunta del team di Haize Labs rafforzerà questa piattaforma di tecnologia centralizzata, che mette a disposizione competenze condivise, tra cui progettazione, AI, sviluppo e commercializzazione di prodotti al portafoglio di 45 aziende di software di Beacon, con clienti nei settori del tempo libero, dei servizi di pubblica utilità, dell'istruzione, della pubblica amministrazione, della produzione e in altre industrie essenziali.
Gli obiettivi principali dell'Applied AI Research Group di Beacon comprendono: la creazione di un'infrastruttura di AI riutilizzabile che si integri con il portafoglio di Beacon senza cancellare il contesto locale di ogni azienda; la traduzione delle competenze settoriali in sistemi di valutazione e feedback che definiscano gli standard di eccellenza in ciascun settore; l'implementazione di test continui, attività di red teaming e osservabilità per gli agenti AI prima e dopo l'implementazione; e lo sviluppo di prodotti AI che riducono l'onere amministrativo, migliorano il servizio clienti e aiutano la crescita delle aziende del portafoglio.
“Le piccole e medie imprese locali meritano l'accesso a talenti e tecnologie in ambito di intelligenza artificiale dello stesso calibro di quelli delle più grandi aziende del mondo”, ha dichiarato Nilam Ganenthiran, Fondatore e CEO di Beacon. “Haize Labs porta in Beacon ingegneri eccezionali che sanno come trovare le falle dell'AI e come ripararle. Insieme, costruiremo un'AI su cui i nostri clienti possono fare affidamento, nel software che già utilizzano e di cui si fidano”.
“Le aziende Fortune 500 non avranno carenza di AI. Il problema più grosso è rendere l'AI utile per le aziende che alimentano il resto dell'economia, dove la maggior parte degli umani lavorano e ricevono valore”, ha dichiarato Leonard Tang, Cofondatore e CEO di Haize Labs, che entra in Beacon come VP di AI Research. “Haize Labs è stata fondata con la missione di creare un'AI su cui qualsiasi azienda possa fare affidamento. Ora, il nostro lavoro verrà messo direttamente in pratica per l'ampio e crescente portafoglio di aziende essenziali di Beacon”.
Informazioni su Beacon
Beacon è la prima società di holding centralizzata in ambito AI. Beacon rileva aziende di software che servono clienti nell'economia tradizionale e fornisce loro un'infrastruttura di AI per aiutarli a crescere. Beacon sta costruendo il più importante sistema operativo di AI al mondo che mappa come operano le aziende, in modo che il valore si integra per l'intero portafoglio con ogni acquisizione aggiuntiva. L'azienda ha sede a Toronto, Ontario. Per saperne di più, visitare https://www.beaconholdings.com/ .
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