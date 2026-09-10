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BBH lancia una nuova attività tecnologica, Braid, per offrire soluzioni per la trasformazione di dati intelligenti

Brown Brothers Harriman (BBH) ha annunciato oggi il lancio di una nuova società affiliata in ambito tecnologico, Braid LLC , che si concentra sulle soluzioni per la trasformazione dei dati aziendali per i servizi finanziari. Braid offre una piattaforma di trasformazione dei dati nativa per l'IA che offre alle aziende una soluzione su larga scala per trasformare, connettere e gestire i loro dati in completa sicurezza.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260909298037/it/

Braid consente ai team di costruire, automatizzare e controllare trasformazioni di dati affidabili di livello di produzione in molto meno tempo rispetto a quanto richiesto attualmente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Prosek Partners (a nome di BBH)
pro-bbh@prosek.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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