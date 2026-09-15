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Axo Longevity raccoglie 5 milioni di dollari in un round seed sottoscritto in eccesso per realizzare il principale servizio di abbonamento per la salute preventiva in Europa

Axo Longevity oggi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento seed da 5 milioni di dollari sottoscritto in eccesso per ampliare il suo servizio di abbonamento per la salute preventiva in tutta Europa.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260910750838/it/

Axo Longevity preventive health membership

Axo Longevity preventive health membership

Il round è stato sostenuto da MS&AD Ventures, Izou Partners, LifeX Ventures, Everywhere Ventures, UNQ, 51 Ventures, Cistern Capital e NIAN Sports & Entertainment, assieme agli angel investor tra cui il Dr. Jorge Planas della Clinica Planas Barcelona e Daniel Kulle, ex Presidente di H&M e già AD di Forever 21.

Sviluppata per aiutare le persone a comprendere ciò che avviene all'interno del loro corpo prima che si manifestino i sintomi, Axo Longevity è passata dalla fase di sviluppo a quella operativa in sole dodici settimane.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kelly Marshall-Hill
The Tonic Communications
press@axolongevity.com
Ufficio - +44 1158248254



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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