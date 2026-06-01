AULUMU lancia il G05 Pro Multi-Function Mag Kickstand

Il brand di accessori orientato al design aulumu ha annunciato oggi il lancio di G05 Pro Multi-Function Mag Kickstand, un supporto magnetico compatto per smartphone che unisce meccanica di precisione, strumenti di utilità quotidiana e funzionalità modulare in formato tascabile. Il prodotto segue il G05, vincitore del Red Dot Award, ed estende l'approccio di aulumu agli accessori urbantech per i moderni utenti di dispositivi mobili.
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La gamma di prodotti aulumu vincitrice del Red Dot Award
Progettato sia come supporto per smartphone sia come accessorio EDC, il G05 Pro riunisce supporto magnetico, interazione meccanica e strumenti integrati in una leggera struttura in alluminio. Il suo sistema di aggancio magnetico ad alta resistenza utilizza un array di Halbach di precisione per fornire fino a 25 N di forza magnetica e sostenere un carico magnetico fino a 2,5 kg. Grazie alla struttura rinforzata e alla geometria di supporto regolabile, il supporto garantisce una visione stabile per l'utilizzo da scrivania, le videochiamate, il gaming mobile e la creazione di contenuti.
Il G05 Pro è inoltre dotato di un sistema di rotazione meccanica a scatti, progettato per offrire regolazioni precise e un riscontro tattile. Il suo angolo di visione è regolabile da 0 a 80 gradi, mentre una scala di misura angolare integrata consente un riferimento rapido per creator, progettisti, utenti fai-da-te e flussi di lavoro tecnici.
Una funzionalità chiave del G05 Pro è il suo sistema di strumenti nascosti. La struttura compatta integra cinque strumenti pratici: un cacciavite piatto, uno strumento per l'espulsione della SIM, una lima in acciaio, una micro lama seghettata e un coltellino multiuso. Il prodotto è realizzato in lega di alluminio di grado aerospaziale e pesa 38 grammi, coniugando portabilità e robustezza strutturale.
"Il moderno ecosistema EDC sta diventando sempre più frammentato, con utenti che portano con sé separatamente supporti, utensili, impugnature e accessori", ha dichiarato il team di prodotto di aulumu. "Con G05 Pro, abbiamo voluto combinare più funzioni quotidiane in un oggetto compatto senza compromettere la qualità dell'interazione o la portabilità".
Il G05 Pro Multi-Function Mag Kickstand di aulumu è compatibile con i dispositivi MagSafe e include un anello magnetico per i dispositivi non compatibili con MagSafe. È attualmente disponibile sul sito web ufficiale di aulumu al prezzo di 35,98 dollari USA.
Informazioni su aulumu
Fondata nel 2022, aulumu crea accessori ad alte prestazioni che coniugano funzionalità e un'audace estetica futuristica. Traendo ispirazione dal termine greco antico "automatos" e dalla cultura visiva cyberpunk, aulumu sviluppa accessori urbantech per gli utenti che apprezzano efficienza, mobilità e individualità. Il brand ha ottenuto riconoscimenti internazionali nel design, tra cui il Red Dot Design Award, e raggiunge utenti in oltre 20 Paesi e regioni nel mondo.
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