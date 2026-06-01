AULUMU lancia il G05 Pro Multi-Function Mag Kickstand

Il brand di accessori orientato al design aulumu ha annunciato oggi il lancio di G05 Pro Multi-Function Mag Kickstand, un supporto magnetico compatto per smartphone che unisce meccanica di precisione, strumenti di utilità quotidiana e funzionalità modulare in formato tascabile. Il prodotto segue il G05, vincitore del Red Dot Award, ed estende l'approccio di aulumu agli accessori urbantech per i moderni utenti di dispositivi mobili.

La gamma di prodotti aulumu vincitrice del Red Dot Award

Progettato sia come supporto per smartphone sia come accessorio EDC, il G05 Pro riunisce supporto magnetico, interazione meccanica e strumenti integrati in una leggera struttura in alluminio. Il suo sistema di aggancio magnetico ad alta resistenza utilizza un array di Halbach di precisione per fornire fino a 25 N di forza magnetica e sostenere un carico magnetico fino a 2,5 kg. Grazie alla struttura rinforzata e alla geometria di supporto regolabile, il supporto garantisce una visione stabile per l'utilizzo da scrivania, le videochiamate, il gaming mobile e la creazione di contenuti.

Il G05 Pro è inoltre dotato di un sistema di rotazione meccanica a scatti, progettato per offrire regolazioni precise e un riscontro tattile. Il suo angolo di visione è regolabile da 0 a 80 gradi, mentre una scala di misura angolare integrata consente un riferimento rapido per creator, progettisti, utenti fai-da-te e flussi di lavoro tecnici.

Una funzionalità chiave del G05 Pro è il suo sistema di strumenti nascosti. La struttura compatta integra cinque strumenti pratici: un cacciavite piatto, uno strumento per l'espulsione della SIM, una lima in acciaio, una micro lama seghettata e un coltellino multiuso. Il prodotto è realizzato in lega di alluminio di grado aerospaziale e pesa 38 grammi, coniugando portabilità e robustezza strutturale.

"Il moderno ecosistema EDC sta diventando sempre più frammentato, con utenti che portano con sé separatamente supporti, utensili, impugnature e accessori", ha dichiarato il team di prodotto di aulumu. "Con G05 Pro, abbiamo voluto combinare più funzioni quotidiane in un oggetto compatto senza compromettere la qualità dell'interazione o la portabilità".

Il G05 Pro Multi-Function Mag Kickstand di aulumu è compatibile con i dispositivi MagSafe e include un anello magnetico per i dispositivi non compatibili con MagSafe. È attualmente disponibile sul sito web ufficiale di aulumu al prezzo di 35,98 dollari USA.

Informazioni su aulumu

Fondata nel 2022, aulumu crea accessori ad alte prestazioni che coniugano funzionalità e un'audace estetica futuristica. Traendo ispirazione dal termine greco antico "automatos" e dalla cultura visiva cyberpunk, aulumu sviluppa accessori urbantech per gli utenti che apprezzano efficienza, mobilità e individualità. Il brand ha ottenuto riconoscimenti internazionali nel design, tra cui il Red Dot Design Award, e raggiunge utenti in oltre 20 Paesi e regioni nel mondo.

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Team marketing di aulumu

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