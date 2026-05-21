Audiencerate: Riccardo Fabbri Chief Technology Officer—Al via la fase AI-driven delle piattaforme per PMI e agenzie media

Audiencerate Ltd, una delle poche realtà al mondo certificate da Google come Customer Match Upload Partner e partner Microsoft IP Co-sell con eligibilità MACC, annuncia Riccardo Fabbri come Chief Technology Officer. La nomina apre una fase di duplice espansione: la piattaforma Audiencerate–Postel–Microsoft per le PMI italiane, e la piattaforma Dati integrata a Google DV360 per Agenzie e Data Provider, entrambe in evoluzione verso un modello che utilizza in modo nativo dati di prima e terza parte attraverso AI e machine learning.

Riccardo Fabbri, Chief Technology Officer di Audiencerate Ltd. Co-founder ed ex managing partner di Nohup, riconosciuta dal Financial Times tra i leader europei del settore (2021 e 2022) ed entrata nel Gruppo Havas nell'agosto 2021. Guida la fase AI-driven dell'infrastruttura indipendente di Customer Match.

Un profilo costruito su vent'anni di trasformazione digitale

Fabbri porta in Audiencerate oltre due decenni di esperienza in sviluppo software e architetture cloud. Co-fondatore nel 2004 di Nohup, agenzia di consulenza in cloud-native development, ha portato la società al riconoscimento del Financial Times tra i leader europei del settore per due anni consecutivi (2021 e 2022). Nell'agosto 2021 Nohup è stata acquisita dal Gruppo Havas, portando i suoi 30 professionisti tra Milano, Torino e Udine in Havas CX. La cifra distintiva del percorso di Fabbri è rigore ingegneristico, attenzione alla privacy e conoscenza profonda dei flussi operativi del mondo media, asset imprescindibile nel quadro europeo di AI Act, GDPR e Codice del Consumo.

Il salto AI-driven per PMI e Agenzie

Sotto la leadership di Fabbri, Audiencerate accelererà su due binari paralleli. Sul fronte PMI, AI e machine learning consentono apprendimento continuo dei modelli, modellazione predittiva (propensity scoring, lookalike, CLV) e auto-ottimizzazione di budget e bid management. Sul fronte agenzie, i dati di prima parte degli advertiser servono da seed per modelli di lookalike e propensity arricchiti con segnali di terza parte: un'audience che combina rilevanza del 1P con scala del 3P, conforme a privacy ed evoluzioni dell'ecosistema cookie.

Le dichiarazioni

"L'ingresso di Riccardo è il pezzo che mancava," commenta Gianluca Leotta, Presidente di Audiencerate. "Un imprenditore-tecnologo che ha portato Nohup ad un exit europea, ha vissuto dall'interno il mondo delle agenzie media internazionali e conosce esattamente la grammatica tecnologica del nostro percorso. È una scelta di lungo periodo, coerente con la visione patrimoniale e industriale che abbiamo sempre avuto su questo progetto."

"Audiencerate ha costruito negli anni un asset tecnologico unico: una posizione di Data Provider nativa nell'ecosistema Google e Microsoft, con certificazioni e partnership che pochissime società possono vantare," dichiara Riccardo Fabbri. "Il progetto è insieme sfidante ed entusiasmante. Da un lato portare questa infrastruttura a milioni di PMI italiane attraverso Postel e Microsoft. Dall'altro evolvere l'offerta DV360 mettendo a frutto vent'anni a fianco delle agenzie media: i trading desk hanno bisogno di modelli che fondano in modo intelligente dati di prima e terza parte, mentre compiono un percorso di automazione e scala essenziale per recuperare la marginalità che il mercato non riconosce come un tempo. È il tipo di sfida ingegneristica che riconosco affine al mio percorso da founder e imprenditore."

About Audiencerate

Audiencerate Ltd, con sede a Londra e filiali in Italia e Stati Uniti, è specializzata in data activation, audience intelligence e marketing AI-driven. Google Customer Match Upload Partner (dicembre 2025), Google Data Provider dal 2012, Microsoft IP Co-sell Eligible / MACC Eligible. NEXI è il principale cliente enterprise in Italia.

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