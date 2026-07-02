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Archer® fornisce la prova che l'AI progettata appositamente batte i LLM generici sulla gestione del cambiamento normativa: precisione verificata pari al 95%, 80 volte più veloce, costi inferiori del 92%

Per le imprese che implementano l'AI nel settore conformità, una data errata significa una scadenza non rispettata. L'errore più pericoloso è una risposta sbagliata inviata dal modello con grande sicurezza, un errore che scorre silenziosamente nel calendario della conformità e viene scoperto solo dopo la fine del tempo utile per l'inoltro. Archer ® oggi ha pubblicato risultati che dimostrano come l'AI progettata appositamente batta, e non per poco, un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) generico nell'ambito dell'attività normativa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Kevin Bobowski
kevin.bobowski@archerirm.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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