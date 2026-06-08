Aptiv lancia Advanced Occupancy Classification, il primo sistema di rilevamento di presenza nel settore basato esclusivamente su telecamera

Aptiv’s Advanced Occupancy Classification (AOC) replaces traditional in-seat hardware with a vision-based software solution—reducing both system complexity and cost.

Sviluppato sulla base di oltre vent’anni di leadership di Aptiv nel rilevamento di presenza, AOC è una soluzione software avanzata che sfrutta l’intelligenza artificiale (IA) e la visione artificiale per classificare con precisione le persone presenti in base a parametri quali altezza, peso e posizione del corpo.

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Lisa Scalzo

Comunicazioni aziendali Aptiv

lisa.scalzo@aptiv.com

Ariel Gavilan

Comunicazioni aziendali Aptiv

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