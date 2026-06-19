Aperto a Oulu il percorso di arte pubblica "Climate Clock"

Il percorso di arte permanente Climate Clock comprende le opere di sette artisti di fama internazionale, dedicate ad ambienti specifici, collocate in foreste, fiumi, coste, contesti urbani e siti del patrimonio culturale. Le opere invitano riflessioni sul cambiamento climatico e sulle diverse percezioni del tempo attraverso scultura, ceramica, materiali naturali, suoni e forme cinetiche.
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Antti Laitinen – You Are Here (2026), Maija Laitinen/Oulu2026
Climate Clock, che sta già attraendo attenzione internazionale, offre una nuova esperienza di arte pubblica che unisce arte, scienza e il paesaggio nordico in tutta la regione.
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Annu Höttönen, Responsabile del marketing e delle comunicazioni, Oulu2026, annu.hottonen@oulu2026.eu .
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