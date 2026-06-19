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Aperto a Oulu il percorso di arte pubblica "Climate Clock"

Il percorso di arte permanente Climate Clock comprende le opere di sette artisti di fama internazionale, dedicate ad ambienti specifici, collocate in foreste, fiumi, coste, contesti urbani e siti del patrimonio culturale. Le opere invitano riflessioni sul cambiamento climatico e sulle diverse percezioni del tempo attraverso scultura, ceramica, materiali naturali, suoni e forme cinetiche.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260617766853/it/

Antti Laitinen – You Are Here (2026), Maija Laitinen/Oulu2026

Antti Laitinen – You Are Here (2026), Maija Laitinen/Oulu2026

Climate Clock, che sta già attraendo attenzione internazionale, offre una nuova esperienza di arte pubblica che unisce arte, scienza e il paesaggio nordico in tutta la regione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Annu Höttönen, Responsabile del marketing e delle comunicazioni, Oulu2026, annu.hottonen@oulu2026.eu .



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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