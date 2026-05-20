Andersen Global rafforza le capacità della mobilità globale con l'azienda collaboratrice Graebel

Andersen Global continua a potenziare la sua piattaforma multidimensionale stipulando un accordo di collaborazione con Graebel, un leader globale nella mobilità della forza lavoro e nei servizi gestiti con sede negli Stati Uniti e attività globali nelle Americhe, in Europa e in Asia.

Fondata nel 1950, Graebel collabora con molte delle organizzazioni più rinomate al mondo per semplificare la mobilità e la gestione dei talenti. La società aiuta le organizzazione a sostenere i dipendenti nell'intero percorso del personale, dagli stage e dall'inserimento iniziale e alla mobilità nazionale e internazionale, ai cambiamenti di carriera, tramite servizi che vanno dalla pianificazione strategica al supporto in fase di partenza e arrivo, all'assistenza durante l'incarico, al rimpatrio e alla pianificazione di programmi di mobilità. Grazie alla consulenza strategica e alla tecnologia intelligente, Graebel consente alle organizzazioni di prendere decisioni più informate e allineare la mobilità dei talenti con più ampie strategie aziendali e di forza lavoro attraverso conoscenze basate sui dati e vaste competenze in materia di mobilità e governance.

“La nostra storia come azienda a conduzione familiare ha plasmato il nostro approccio alle relazioni con i clienti, ma il nostro obiettivo principale rimane la fornitura di risultati”, ha dichiarato Ron Dunlap, CEO di Graebel. “La nostra collaborazione con Andersen Global migliora la nostra capacità di fornire assistenza ai clienti con soluzioni di mobilità del personale che sono efficienti, reattive e progettate per rispondere alle esigenze sempre più complesse dei talenti e della forza lavoro”.

“La mobilità della forza lavoro è diventata un fattore decisivo per le organizzazioni che operano a livello transfrontaliero”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “L'impegno di lunga data di Graebel nei confronti delle persone, unito alla loro esperienza a sostegno di complessi programmi di mobilità della forza lavoro, completa le nostre capacità esistenti. Questa collaborazione arricchisce la nostra capacità di supportare i clienti, mentre gestiscono il movimento dei talenti un contesto aziendale sempre più globale e interconnesso”.

Andersen Global è un'associazione internazionale di aziende associate legalmente distinte e indipendenti che comprendono professionisti in materia fiscale, legale e in materia di valutazione in tutto il mondo. Fondata nel 2013 dall'azienda associata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global oggi si avvale di oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue aziende associate e aziende partner.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260519529855/it/

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire